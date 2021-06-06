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رياضة

سواكري تمنح الجزائر أوّل ثمار تنفيذية الاتحاد الدولي للجيدو

علي بهلولي
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سواكري تمنح الجزائر أوّل ثمار تنفيذية الاتحاد الدولي للجيدو

حازت الجزائر شرف تنظيم البطولة الإفريقية للجيدو نسخة 2022، كما أعلنت عنه كاتبة الدولة المكلّفة بِرياضة النخبة سليمة سواكري، الأحد.

جاء ذلك على هامش حضور سليمة سواكري انتخابات الاتحاد الدولي للجيدو بِالعاصمة المجرية بودابيست، الخميس الماضي.

ونالت مُمثّلة الوصاية موافقة رئيس الاتحاد الإفريقي للجيدو سيتني راندرياناسولونياكو، على تنظيم الجزائر للطبعة الـ 43 من عمر البطولة القارية لِهذه الرياضة في العام المقبل.

وكانت سليمة سواكري خلال موعد بودابيست، قد ظفرت أيضا بِمنصب العضوية في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجيدو، ورئاسة لجنة التطوير. مثلما  هو الشأن لِمواطنها وزميلها محمد مريجة.

وسبق للجزائر تنظيم نسخ 1990 و2000 و2007 للبطولة الإفريقية للجيدو، وحينها شاركت المصارعة سليمة سواكري في الطبعتَين الأولى والثانية، وحازت عدّة ميداليات قارية.

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