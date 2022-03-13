سوداني: “الخضر” سيعوضون إخفاق “الكان” بالتأهل إلى المونديال

أبدى الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، ثقته الكبيرة في قدرة كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي على اقتطاع تأشيرة التأهل إلى مونديال قطر..

وقال سوداني، في تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب” لقناة “أم بي سي”: “لا أعرف ما حدث للمنتخب الجزائري في كأس أفريقيا الأخيرة، لأنني لم أكن معهم، لكن المنتخب الجزائري سيعوّض الإخفاق في “الكان”، بالتأهل إلى كأس العالم على حساب الكاميرون لإسعاد الجماهير”.

وتحدث لاعب ضمك، عن الاختلاف بين تجربته مع الفتح وناديه الحالي، حيث قال: ” في الفتح كانت عندي مشاكل بالركبة ولم ألعب كثيرا، أما في ضمك منذ أول مباراة أتواجد وأقدم مباريات كبيرة معه، والمدرب والفريق منحوني الثقة الكاملة”.

وتابع: “أصبحت أعرف الأجواء بالدوري السعودي جيدا عكس بداياتي منذ عودتي من مجيئي من أوروبا، وأتمنى التألق أكثر مستقبلا”.