-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سوداني: “الخضر” سيعوضون إخفاق “الكان” بالتأهل إلى المونديال

سليم.ع
  • 75
  • 0
سوداني: “الخضر” سيعوضون إخفاق “الكان” بالتأهل إلى المونديال

أبدى الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، ثقته الكبيرة في قدرة كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي على اقتطاع تأشيرة التأهل إلى مونديال قطر..
وقال سوداني، في تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب” لقناة “أم بي سي”: “لا أعرف ما حدث للمنتخب الجزائري في كأس أفريقيا الأخيرة، لأنني لم أكن معهم، لكن المنتخب الجزائري سيعوّض الإخفاق في “الكان”، بالتأهل إلى كأس العالم على حساب الكاميرون لإسعاد الجماهير”.
وتحدث لاعب ضمك، عن الاختلاف بين تجربته مع الفتح وناديه الحالي، حيث قال: ” في الفتح كانت عندي مشاكل بالركبة ولم ألعب كثيرا، أما في ضمك منذ أول مباراة أتواجد وأقدم مباريات كبيرة معه، والمدرب والفريق منحوني الثقة الكاملة”.
وتابع: “أصبحت أعرف الأجواء بالدوري السعودي جيدا عكس بداياتي منذ عودتي من مجيئي من أوروبا، وأتمنى التألق أكثر مستقبلا”.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: سعيود يُسجّل أوّل هدف منذ نهائي كأس العرب

بِالفيديو: سعيود يُسجّل أوّل هدف منذ نهائي كأس العرب

هذا موقف “الفاف” من تعيين الحكمين جوشوا وغاساما

هذا موقف “الفاف” من تعيين الحكمين جوشوا وغاساما

بلماضي يكشف عن موعد بداية تربص المنتخب الوطني بمالابو

بلماضي يكشف عن موعد بداية تربص المنتخب الوطني بمالابو

باتريك فييرا: قرار عائلي يحدّد المنتخب الذي سيلعب له أوليز

باتريك فييرا: قرار عائلي يحدّد المنتخب الذي سيلعب له أوليز

المنتخب الوطني سيُواجه منافسا إفريقيا في سهرة رمضانية

المنتخب الوطني سيُواجه منافسا إفريقيا في سهرة رمضانية

الفاف ترفع شكوى إلى الكاف بسبب تعيين الحكم “بوندو” للقاء الفاصل

الفاف ترفع شكوى إلى الكاف بسبب تعيين الحكم “بوندو” للقاء الفاصل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد