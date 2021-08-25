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رياضة

سوداني على طريقة بلومي في مونديال إسبانيا 1982!

علي بهلولي
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سوداني على طريقة بلومي في مونديال إسبانيا 1982!

افتتح اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني مساء الأربعاء، عدّاد التهديف مع فريقه الجديد ضمك في البطولة السعودية نسخة 2021-2022.

وتعادل فريق ضمك بِنتيجة (1-1) مع المضيف نادي الأهلي، لِحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة السعودية.

وسجّل المهاجم سوداني هدف فريقه ضمك في مرمى نادي الأهلي، عند الدقيقة الـ 19.

واللافت أن سوداني لم يترك جمهور الأهلي يحتفل بِهدفه، حتى صدمهم بِهدف التعادل بعد دقيقة فقط من فرحتهم! كما تُظهره صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه (لاحظوا التوقيت في شريطَي الفيديو الأوّل والثاني). على طريقة توقيع الجزائري الأخضر بلومي، بعد هدف الألماني كارل هاينز رومينغي، في مونديال إسبانيا 1982 (من ناحية الفاصل الزمني/ الدقيقتان الـ 67 والـ 68).

وعلى غرار العربي هلال سوداني، شارك مواطناه وزميلاه: حارس المرمى مصطفى زغبة والمدافع فاروق شافعي، أساسيَين في صفوف فريق ضمك.

وبات فريق ضمك بعد هذا التعادل، يجمع 4 نقاط في المركز الـ 6. ويشغل نادي الأهلي الرّتبة الـ 9 بِرصيد 3 نقاط.

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