سوداني يجدد عقده مع نادي ضمك السعودي

أعلن نادي ضمك السعودي عن تجديد عقد المهاجم الدولي الجزائري، هلال العربي سوداني، حيث نشر صورا للاعب أوضح من خلالها تجديد عقده لمدة عام واحد. وكان اللاعب السابق لنادي أولمبي الشلف، صاحب الـ34 عاما، قد انضم إلى ضمك السعودي في جويلية 2021 بعد أيام من نهاية عقده مع الفتح السعودي.

وسبق لهلال سوداني أن لعب لفرق نوتنغهام فورست الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني ودينامو زغرب الكرواتي وفيتوريا غيمارايش البرتغالي وكذلك جمعية أولمبي الشلف.

وتوج سوداني مؤخرا بالبطولة العربية رفقة المنتخب الوطني المحلي، غير ظانه بات خارج حسابات مدرب المنتخب الأول جمال بلماضي منذ فترة طويلة بسبب لعنة الإصابات وتراجع مستواه في الدوري السعودي.