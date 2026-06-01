سوداني يدافع عن بغداد بونجاح

دافع المهاجم السابق لـ”الخضر”، العربي هلال سوداني، عن بغداد بونجاح، بعد عدم استدعائه للمشاركة في كأس العالم 2026.

وفي تصريحات لـموقع “فوت أفريكا”، قال سوداني: ” بصراحة، أشعر بالأسف تجاهه، إنه قرار المدرب، ولا يمكنني انتقاده، لكن بالنظر إلى كل ما قدمه للمنتخب الوطني، كنت أتمنى رؤيته في كأس العالم”.

وأضاف: “كنت أرغب بشدة في مشاركته، لقد استحق ذلك، إنه لأمر مؤسف. أعرف تمامًا ما يشعر به الآن”.

وتابع هلال سوداني: “نعرف بغداد جيداً، قد يغضب أحياناً في الملعب، لكن هذه هي طبيعته، وهو ليس من النوع الذي يضر بالفريق. يبذل قصارى جهده، ويريد التسجيل. إنه منافس شرس، لكنه لا يفتعل المشاكل داخل الفريق، وعلينا احترام شخصيته”.

