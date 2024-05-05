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رياضة

سوداني يرفع رصيده التهديفي مع فريقه ماريبو السلوفيني

ع. ع
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سوداني يرفع رصيده التهديفي مع فريقه ماريبو السلوفيني

ساهم الدولي الجزائري السابق، العربي هلال سوداني، لاعب نادي ماريبو في تحقيق فوز مهم لفريقه على حساب نادي أديتوغي (3-1)، ضمن الجولة الـ 13 من البطولة السلوفينية لكرة القدم، مساء السبت الماضي.

وسجل العربي هلال سوداني، الذي شارك أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ماريبو، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ28 من عمر المباراة.

يذكر، أن العربي هلال سوداني، ابن مدينة الشلف، نال جائزة أفضل لاعب في فريقه شهر أفريل المنصرم، بعد أن بصم هذا الموسم على ثلاثة عشر (13) هدفا إلى حد الآن.

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