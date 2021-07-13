-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
في انتظار فريق جديد ينضم إليه الموسم المقبل

سوداني يستأنف التدريبات مع دينامو زغرب الكرواتي! 

ن. ب
  • 72
  • 0
سوداني يستأنف التدريبات مع دينامو زغرب الكرواتي! 

استأنف الدولي الجزائري هلال العربي سوداني التدريبات مع الفريق الرديف لدينامو زغرب الكرواتي، حيث تحصل على الضوء الأخضر من قبل إدارة النادي وأعضاء الطاقم الفني للتدرب رفقة التشكيلة في انتظار إيجاده لفريق جديد للانضمام إليه الموسم المقبل.

رغم مغادرة سوداني لدينامو زغرب منذ سنوات، وخاض العديد من التجارب مع نوتينغام فوريست الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني والفتح السعودي، إلا أن علاقته لا تزال جيدة مع مسؤولي النادي، مما سمح له باستئناف التحضيرات مع الفريق.

وكانت إدارة الفتح السعودي، قد قررت التخلي عن سوداني، وعدم التجديد له بعد أن لعب لصالحها منذ “الميركاتو الشتوي” الماضي.

وكان مهاجم “الخضر” قد شارك رفقة نادي الفتح السعودي، في 13 مباراة، مسجلا فيها هدفين فقط.

وانطلقت مسيرة سوداني مع نادي أولمبي الشلف، قبل أن ينتقل إلى الدوري البرتغالي عبر بوابة فيتوريا غيماريش عام 2011، واستمر معه حتى 2013، شارك في 40 مباراة، سجل خلالها 20 هدفا، وحقق كأس البرتغال.

وعقب ذلك، انتقل إلى عملاق الكرة الكرواتية دينامو زغرب، وقضى معه 5 سنوات، خطف فيها الأضواء بصورة لافتة، حيث خاض 196 مباراة، سجل خلالها 86 هدفا، إلى جانب 54 تمريرة حاسمة.

وفي 2018 انتقل إلى نوتنغهام فورست الإنجليزي، ومنه إلى أولمبياكوس اليوناني عام 2019، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي.

مقالات ذات صلة
أودينيزي الإيطالي يرغب في ضم وناس

أودينيزي الإيطالي يرغب في ضم وناس

بالفيديو.. مدرب الرجاء يقاطع الندوة الصحفية بسبب صحفي جزائري

بالفيديو.. مدرب الرجاء يقاطع الندوة الصحفية بسبب صحفي جزائري

وزير الشباب والرياضة يلتقي المتأهلين.. ويشجعهم على “التتويج”

وزير الشباب والرياضة يلتقي المتأهلين.. ويشجعهم على “التتويج”

يورو 2020: انجلترا لدخول قائمة المتوّجين و”الآزوري” لرفع الكأس الثانية

يورو 2020: انجلترا لدخول قائمة المتوّجين و”الآزوري” لرفع الكأس الثانية

فارس يُلمّح إلى وجهته المستقبلية

فارس يُلمّح إلى وجهته المستقبلية

محرز يتحدّث عن كيفية إدامة انتصارات “محاربي الصحراء”

محرز يتحدّث عن كيفية إدامة انتصارات “محاربي الصحراء”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد