سوداني يستأنف التدريبات مع دينامو زغرب الكرواتي! 

في انتظار فريق جديد ينضم إليه الموسم المقبل

استأنف الدولي الجزائري هلال العربي سوداني التدريبات مع الفريق الرديف لدينامو زغرب الكرواتي، حيث تحصل على الضوء الأخضر من قبل إدارة النادي وأعضاء الطاقم الفني للتدرب رفقة التشكيلة في انتظار إيجاده لفريق جديد للانضمام إليه الموسم المقبل.

رغم مغادرة سوداني لدينامو زغرب منذ سنوات، وخاض العديد من التجارب مع نوتينغام فوريست الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني والفتح السعودي، إلا أن علاقته لا تزال جيدة مع مسؤولي النادي، مما سمح له باستئناف التحضيرات مع الفريق.

وكانت إدارة الفتح السعودي، قد قررت التخلي عن سوداني، وعدم التجديد له بعد أن لعب لصالحها منذ “الميركاتو الشتوي” الماضي.

وكان مهاجم “الخضر” قد شارك رفقة نادي الفتح السعودي، في 13 مباراة، مسجلا فيها هدفين فقط.

وانطلقت مسيرة سوداني مع نادي أولمبي الشلف، قبل أن ينتقل إلى الدوري البرتغالي عبر بوابة فيتوريا غيماريش عام 2011، واستمر معه حتى 2013، شارك في 40 مباراة، سجل خلالها 20 هدفا، وحقق كأس البرتغال.

وعقب ذلك، انتقل إلى عملاق الكرة الكرواتية دينامو زغرب، وقضى معه 5 سنوات، خطف فيها الأضواء بصورة لافتة، حيث خاض 196 مباراة، سجل خلالها 86 هدفا، إلى جانب 54 تمريرة حاسمة.

وفي 2018 انتقل إلى نوتنغهام فورست الإنجليزي، ومنه إلى أولمبياكوس اليوناني عام 2019، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي.