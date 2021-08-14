سوداني يسقط برباعية في أول ظهور رسمي مع ضمك

سليم.ع

تكبد نادي ضمك السعودي الذي ينشط في صفوفه الدولي الجزائري العربي هلال سوداني هزيمة ثقيلة، أمام نادي النصر لحساب الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وانهزم رفقاء الوافد الجديد سوداني برباعية مقابل هدف واحد، في مباراة عرفت مشاركة قائد الفريق فاروق شافعي بالإضافة إلى الحارس مصطفى زغبة.

ولم يكن سوداني الملتحق مؤخرا بنادي ضمك، موفقا في أول خرجة رسمية له مع ناديه الجديد، حيث لم يتمكن من تقديم الإضافة في مواجهة النصر، رغم مشاركته أساسيا.

وأرجع سوداني الهزيمة العريضة، إلى الأخطاء الفردية المرتكبة في المباراة، ووعد بتقديم الأفضل في المواجهة المقبلة.