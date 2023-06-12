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رياضة

سوداني يعود إلى أحضان الكرة “اليوغسلافية”

علي بهلولي
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سوداني يعود إلى أحضان الكرة “اليوغسلافية”
ح.م
العربي هلال سوداني بِزيّ نادي ماريبور السلوفيني.

أعلنت إدارة نادي ماريبور السلوفيني مساء الإثنين، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني.

وأمضى المهاجم سوداني (35 سنة) عقدا لِمدّة موسمَين، يُمثّل بِموجبه ألوان فريق ماريبور السلوفيني. قادما من نادي ضمك السعودي الذي لعب له لِمدّة عامَين.

وهكذا عاد سوداني إلى جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية سابقا، بعد أن مثّل ألوان نادي دينامو زغرب الكرواتي ما بين صيفَي 2013 و2018.

وسيبدأ مشوار سوداني مع فريق ماريبور هذا الثلاثاء، تقول إدارة النادي السلوفيني، التي أشارت إلى أن مهاجم “الخضر” ما زال وفيا للقميص رقم “2” الذي يرمز إلى ولاية الشلف مسقط رأسه.

ونقلت على لسان المدير الرياضي ماركو شولر قوله إن سوداني سيُقدمّ لمسة فنية إضافية للفريق، بِفضل كفاءته وخبرته. مُشيرا إلى نجاح سوداني في تجربته مع الجار الكرواتي دينامو زغرب.

وأضاف أن اللاعبين المُميّزين في البطولة السلوفينية قلائل، وأن الدولي الجزائري سيكون بِمثابة تدعيم نوعي للمنافسة الكروية الأولى في بلاده.

من جهته، قال سوداني إنّه سعيد بِارتداء زيّ نادي ماريبور، ومُتشوّق للبدء في تمثيل ألوانه. وأضاف أن المدرب الكرواتي دامير كرزنار شجّعه على إمضاء العقد. عِلما أن هذا التقني أشرف على اللاعب الجزائري في فريق دينامو زغرب عام 2013.

وسبق لِفريق ماريبور حصد 16 لقب بطولة، و9 كؤوس محلّية. وسيخوض في الموسم المقبل مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، التي أحرز المهاجم الجزائري الآخر سعيد بن رحمة كأسها الأربعاء الماضي، بِزيّ نادي وست هام الإنجليزي.

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