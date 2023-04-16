-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سوداني يعود إلى المنافسة بعد غياب 42 يوما

الشروق الرياضي
  • 70
  • 0
سوداني يعود إلى المنافسة بعد غياب 42 يوما

عاد هلال سوداني، لاعب فريق ضمك السعودي، إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة في العضلة الضامة، التي لحقت به في مباراة فريقه أمام التعاون، ضمن الجولة الـ19، حسب ما أوضحته صحف سعودية الأحد.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللاعب الذي غاب عن التدريبات لمدة 42 يومًا أنهى برنامجه التأهيلي خلال فترة الراحة، التي منحها الروماني كوزمين كونترا، مدرب الفريق، للاعبين لمدة 5 أيام. ويحل ضمك ضيفًا على الاتفاق في 28 أفريل الجاري، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

مقالات ذات صلة
مونشنغلادباخ يُعلن رسميا رحيل بن سبعيني عن الفريق

مونشنغلادباخ يُعلن رسميا رحيل بن سبعيني عن الفريق

جرذان في مدرجات مباراة شارك فيها زرقان!

جرذان في مدرجات مباراة شارك فيها زرقان!

البايرن يعاقب ساديو ماني وتوخيل يتقمص دور المحامي

البايرن يعاقب ساديو ماني وتوخيل يتقمص دور المحامي

تضامن كبير مع محمد معوش

تضامن كبير مع محمد معوش

رجال الأعمال مستعدون لدعم مشروع الإنتاج من الحقل إلى المستهلك

رجال الأعمال مستعدون لدعم مشروع الإنتاج من الحقل إلى المستهلك

محرز يتعاطف مع فريقه السّابق

محرز يتعاطف مع فريقه السّابق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد