سوداني يعود إلى المنافسة بعد غياب 42 يوما

عاد هلال سوداني، لاعب فريق ضمك السعودي، إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة في العضلة الضامة، التي لحقت به في مباراة فريقه أمام التعاون، ضمن الجولة الـ19، حسب ما أوضحته صحف سعودية الأحد.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللاعب الذي غاب عن التدريبات لمدة 42 يومًا أنهى برنامجه التأهيلي خلال فترة الراحة، التي منحها الروماني كوزمين كونترا، مدرب الفريق، للاعبين لمدة 5 أيام. ويحل ضمك ضيفًا على الاتفاق في 28 أفريل الجاري، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.