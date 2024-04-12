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رياضة

سوداني يقتحم نادي الـ100 هدف جزائري في أوروبا

الشروق أونلاين
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سوداني يقتحم نادي الـ100 هدف جزائري في أوروبا

بلغ المهاجم الدولي الجزائري المخضرم ونجم فريق ماريبور السلوفيني، العربي هلال سوداني، (36 عاما)، عتبة 100 هدف في الدوريات الأوروبية المختلفة، ليكون خامس لاعب جزائري يصل إلى هذا الإنجاز عبر كل التاريخ.

ووصل هلال سوداني إلى ماريبور مطلع الموسم الحالي (2023-2024) قادما من ضمك السعودي في صفقة انتقال حر، وما لبث أن أثبت جودته في الدوري السلوفيني، حيث سجّل 11 هدفا مع فريقه الجديد. سوداني، صاحب الـ24 هدفا دوليا من 56 مباراة، سجّل ثنائية في انتصار ماريبور على مورا (5-0) الثلاثاء الماضي في الجولة الـ30 من الدوري السلوفيني، ليصل رسميا إلى حاجز 100 هدف في الدوريات الأوروبية المختلفة.

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