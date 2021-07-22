سوداني ينتقل إلى ضمك السعودي

أعلنت إدارة نادي ضمك السعودي، الخميس، عن انتدابها للاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني.

ولم تُقدّم إدارة نادي ضمك السعودي تفاصيل عن الصفقة، واكتفت بِنشر تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تقول فيها: “هلال ضمكاوي”، رفقة شريط فيديو يُبرز أجمل العروض الفنية للدولي الجزائري.

ووقّع سوداني عقد انضمامه إلى نادي ضمك بِسلوفينيا، حيث يُعسكر الفريق السعودي استعدادا للموسم الجديد.

وكان المهاجم العربي هلال سوداني (33 سنة) يرتدي زيّ فريق الفتح السعودي، منذ جانفي المُنصرم، وقد انتهت مدّة العقد في الـ 30 من جوان الماضي.

وسيلعب سوداني في فريق ضمك السعودي، رفقة مواطنَيه وزميلَيه: حارس المرمى مصطفى زغبة والمدافع فاروق شافعي.