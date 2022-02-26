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رياضة

سوداني يُريد حضور مواجهتَي الكاميرون

علي بهلولي
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سوداني يُريد حضور مواجهتَي الكاميرون

يمرّ اللاعب الدولي الجزائري العري هلال سوداني هذه الأيّام، بِأفضل مستوياته الفنية مع فريقه ضمك السعودي.

وفاز نادي ضمك بِنتيجة (3-2) على الزائر فريق الرائد، لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل المهاجم سوداني الهدف الثاني لِفريقه ضمك في الدقيقة الـ 39، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وكان العربي هلال سوداني قد أمضى هدفا آخر، في الجولة الماضية أمام نادي أبها.

ورفع سوداني غلّته إلى 7 أهداف بِزيّ نادي ضمك، في البطولة السعودية للموسم الحالي.

ويُظهر العربي هلال سوداني أنه جدير بِالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري، وحضور وقائع مواجهتَي الكاميرون في أواخر مارس المقبل، بعد غيابه عن “كان” 2022. علما أن تاريخ آخر مباراة له مع “محاربي الصحراء” يُشير إلى الـ 25 من مارس 2021، لمّا شارك في مواجهة المضيف الزامبي بِرسم تصفيات البطولة الإفريقية. كما أن ابن الشلف سجّل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني أمام الكاميرون، في مقابلتَي تصفيات مونديال روسيا 2018.

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