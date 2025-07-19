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سوريا … اشتباكات السويداء مستمرّة رغم دعوات الرئاسة لوقف اطلاق النار

الشروق أونلاين
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سوريا … اشتباكات السويداء مستمرّة رغم دعوات الرئاسة لوقف اطلاق النار

 أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم السبت، على تلقي سوريا دعوات من قبل دول عديدة للتدخل أمنيا وفض الاشتباك القائم بين جماعة الهجري الدرزية والعشائر العربية في محافظة السويداء.   

وفي خطاب متلفزٍ للرئيس السوري، بُثّ اليوم السبت، أكد على قدرة سوريا في الحفاظ على هيبة الدولة وسلامة أراضيها، مشدّدا على أن بلاده ليست ميدانا لمشاريع الانفصال الطائفي، ومطالبا بضرورة التصدّي وبحزم لكل من يسعى لإذكاء نار الطائفية في البلاد.

وعقب خطاب الرئيس السوري، كثفت قوات الأمن الداخلي السورية استعداداتها للانتشار في محافظة السويداء جنوب سوريا، لفض الاشتباكات القائمة بين جماعة حكمت الهجري الدرزية والعشائر العربية، وفق ما أكدته قناة الإخبارية السورية الحكومية.

وبالرغم من بيان الرئاسة السورية وخطاب الرئيس أحمد الشرع، الداعي الى وقف اطلاق النار، إلا أن الاشتباكات بين الطرفين لا تزال قائمة،حسبما أكده مراسل قناة سوريا اليوم.

من جهته، أصدر حكمت الهجري، بيانا زعم من خلاله على وجود اتفاق ترعاه دول ضامنة لم يُسمّها، تتضمن انتشار حواجز الأمن الداخلي السورية خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء بهدف ضبط الاشتباك ومنع تسلل أي مجموعات إلى داخلها، بشكل يوحي الى رغبة الهجري في تحقيق سيطرة ميدانية على محافظة السويداء واخراجها عن سلطة الدولة.

وبدوره، أصدر الزعيم الدرزي ليث البلعوس، بيانا أدان من خلاله الأحداث الدامية التي تشهدتها محافظة السويداء، محمّلا ضمنيا جماعة حكمت الهجري، مسؤولية هذه الأحداث وزجّ الطائفة الدرزية في صراعات خارجية.

وفي ختام بيانه، دعا وحيد البلعس، نجل الزعيم الدرزي المُغتال سنة 2015، إلى تنسيق مباشر بين الدولة والقوى الوطنية لإيصال المساعدات الإنسانية وتسريع عملية التعافي.

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