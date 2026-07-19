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سوريا.. الشرع يجري تغييرات واسعة في قيادة الأجهزة الأمنية

الشروق أونلاين
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سوريا.. الشرع يجري تغييرات واسعة في قيادة الأجهزة الأمنية
أرشيف
الرئيس السوري أحمد الشرع

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية، شملت عددا من المناصب القيادية، في إطار إعادة ترتيب هياكل الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الحالية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد تم تعيين وزير الداخلية المهندس أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه وزيرا للداخلية.

كما تضمنت التعيينات تعيين حسين السلامة معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين ملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.

وشملت القرارات أيضا تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من التغييرات التي تشهدها المؤسسات الأمنية السورية، بهدف إعادة تنظيم القيادة الأمنية وتعزيز آليات العمل خلال المرحلة الحالية.

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