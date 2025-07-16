“سوريا تحتفظ بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل”

الخارجية السورية تندّد بالعدوان على أراضيها:

أدانت الخارجية السورية مساء الأربعاء في بيان، “العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف مؤسسات حكومية، ومنشآت مدنية في العاصمة دمشق ومحافظة السويداء”.

وأسفر العدوان الصهيوني عن “ارتقاء عدد من الشهداء الأبرياء، وسقوط عشرات الجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال. وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، والمرافق العامة”.

وجاء في ذات البيان أن “هذا الاعتداء السافر، الذي يأتي في سياق سياسة ممنهجة ينتهجها الكيان الإسرائيلي لإشعال التوتر، وخلق الفوضى، وتقويض الأمن والأمان في سوريا. يمثل خرقا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني”.

وتابعت الخارجية السورية بالقول إن “سوريا تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته. وتؤكد أنها ستحتفظ بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن أرضها وشعبها، بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي”.

قبل أن تدعو المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن إلى “تحمل مسؤوليته، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة. لوضع حدّ للعدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة”.