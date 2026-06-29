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سوريا تدين توغلات الاحتلال في أراضيها وتدعو لوضع حد لها

الشروق أونلاين
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سوريا تدين توغلات الاحتلال في أراضيها وتدعو لوضع حد لها
ح. م
الرئيس السوري أحمد الشرع في خطاب للسوريين عقب لقائه مع ترامب، 14 ماي 2025.

أدانت سوريا على لسان وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم الإثنين، 29 جوان، توغلات الاحتلال في الأراضي السورية ودعت المجتمع الدولي لوضع حد لها.

وأدانت الخارجية السورية “بأشد العبارات” اعتداءات الاحتلال “المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية، في محافظتي القنيطرة ودرعا، واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين في انتهاك صارخ للسيادة السورية ووحدة أراضيها، وخرق جديد للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.”

وأكدت “أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.”

ودعت “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك، بما يصون سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.”

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