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سوريا تعلن رغبتها في استيراد الغاز الجزائري

الشروق أونلاين
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سوريا تعلن رغبتها في استيراد الغاز الجزائري
ح.م

أعربت سوريا ممثلة في وزيرها للنفط والثروات المعدنية عن رغبتها في استيراد الغاز الجزائري.

وجاء هذا  خلال مباحثات جزائرية سورية جرت على هامش “أسبوع الطاقة الروسي” الذي جرى في موسكو وشارك فيه الوزير عرقاب.

وحسب بيان لوزارة النفط السورية فقد عقد وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة اجتماعاً مع نظيره الجزائري محمد عرقاب، حيث تطرق الطرفان إلى التعاون في مواضيع عديدة أهمها تزويد سورية بالغاز المنزلي من الجزائر.

وأكد البيان أن الطرفان اتفقا على تسريع إجراءات الوصول إلى توقيع العقد بالنظر لامتلاك الجزائر كميات كبيرة من الغاز المنزلي.

وفي هذا الصدد، عبر عرقاب عن استعداد الجزائر لاستقبال وفد سوري لإنهاء هذا الموضوع بالسرعة الكلية. يضيف البيان.

وفي نهاية الأجتماع، يضيف المصدر ذاته، وجه الوزير عرقاب دعوة للوزير طعمة لزيارة الجزائر ومتابعة بحث التعاون المستقبلي في مجال الطاقة والثروات المعدنية.

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