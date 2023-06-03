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سوريا تنوه بجهود الجزائر لتعزيز لم الشمل العربي

الشروق أونلاين
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سوريا تنوه بجهود الجزائر لتعزيز لم الشمل العربي
أرشيف
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

نوه وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، بالدور القومي الذي تقوم به الجزائر لتعزيز لم الشمل العربي، وبالجهود التي تكللت بعودة بلاده إلى جامعة الدول العربية.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، أن ذلك جاء خلال منح الرئيس السوري بشار الأسد, سفير الجزائر بدمشق, لحسن تهامي, وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة, تقديرا لجهوده في تطوير العلاقات السورية الجزائرية, وذلك في حفل وداع أقامته وزارة الخارجية والمغتربين السورية في مبنى الوزارة بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا للجزائر لدى سوريا.

وأشارت الوكالة، بأن الوزير المقداد، الذي قلد السفير تهامي الوسام، ثمن التطورات الحاصلة في الساحة العربية وانعكاسها المرتقب على تفعيل العمل العربي المشترك والتعاون بين الدول العربية بما يحقق المصالح المشتركة, منوها ب “الدور القومي للجزائر وما تقوم به من أجل لم الشمل العربي”.

وأكد المقداد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين سوريا والجزائر وشعبيهما الشقيقين ووقوفهما معا ضد الإرهاب.

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