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سوريا : عدوان إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب

الشروق أونلاين
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سوريا : عدوان إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب
وزارة النقل السورية
تعرض مطاري دمشق وحلب السوريين صبيحة اليوم الأحد، 22 أكتوبر، إلى قصف إسرائيلي أدى لخروجهما عن الخدمة، إضافة لاستشهاد عامل مدن وإصابة آخر.

تعرض مطاري دمشق وحلب السوريين صبيحة اليوم الأحد، 22 أكتوبر، إلى قصف إسرائيلي أدى لخروجهما عن الخدمة، إضافة لاستشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة آخر بجروح. هذا بالإضافة إلى الأضرار المادية التي ألحقها العدوان بالمطارين.

فحسب ما نقلته اليوم وكالة ألأنباء السورية عن وزارة النقل السورية، فالعدوان أدى لخروج المطارين عن الخدمة، كما دعت الوزارة المسافرين إلى  ترتيب أمور السفر مع شركات الطيران، على أن يتم تباعاً نشر المستجدات التي طرأت على الرحلات من تغيير في المواعيد والوجهات والإلغاء.

وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها الكيان المطارات السورية خلال عشرة أيام. فسبق للقوات الإسرائيلية وأن شنت غارة على المطارين الرئيسيين في دمشق وحلب، يوم 12 أكتوبر.

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