سوريا : عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف الكلية الحربية

استهدفت طائرات مسيرة تحمل متفجرات حفل تخرج ضباط في الكلية الحربية بحمص، التفجير الإرهابي خلف عشرات القتلى والجرحى من المشاركين في حفل التخرج من مدنيين وعسكريين.

استهدفت طائرات مسيرة تحمل متفجرات حفل تخرج ضباط في الكلية الحربية بحمص، التفجير الإرهابي خلف عشرات القتلى والجرحى من المشاركين في حفل التخرج من مدنيين وعسكريين.

الطائرات المسيرة استهدفت التجمع اليوم، الخميس 5 أكتوبر، كي يخلف التفجير عديد الضحايا، وقالت مصادر رسمية سورية أنه تم استقدام عشرات سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات. هذا ولم يتم تقديم إلى غاية الساعة، الحصيلة الرسمية لعدد الضحايا.

وأدانت وزارة وزارة الخارجية والمغتربين السورية الإعتداء الذي قالت عنه في بيان إنه “مواصلةً للاعتداءات الإرهابية الوحشية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال الأمريكي وأطرافٍ دولية أخرى شريكة لها في سفك دماء السوريين وزعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية“.

وأضافت الوزارة “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي تُعبّر مجدداً عن إمعان مرتكبيها في نهجهم الإرهابي الدموي الوحشي الذي عانى منه الشعب السوري على مدى السنوات الماضية، وسعي التنظيمات الإرهابية لخدمة أهداف مشغليها ورعاتها في مواصلة حربهم الإرهابية على سورية وإطالة أمد هذه الحرب، ومحاولة ترهيب الشعب السوري، وكذلك إطالة أمد الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية والإسرائيلية والتركية بغية تحقيق المصالح الدنيئة لهذه الأطراف على حساب دماء السوريين الأبرياء“.

كما طالبت أيضا سوريا في بيانها “الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، ومساءلة الدول الراعية للإرهاب عن جرائمها بحق الشعب السوري، وضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 1267 و1989 و2170 و2178 و2195 و2253 واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بما يسهم في القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه ومنع توظيفه والاستثمار فيه كأداةٍ لخدمة أجندات سياسية لدولٍ اتخذت من انتهاك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة سياسة ممنهجة لها“.