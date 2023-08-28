سوريا: مطار حلب الدولي خارج الخدمة بعد عدوان إسرائيلي

خرج مطار حلب الدولي في شمال سوريا عن الخدمة يوم الإثنين، بعد استهدافه بعدوان إسرائيلي، حسب ما أكدته وكالة الأنباء السورية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري إن “العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً مطار حلب الدولي”.

وأضاف المصدر ذاته، أن العدوان الذي وقع في حدود الرابعة والنصف فجرا، أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة.

وقال مسؤول بوزارة النقل السورية إن فرق الصيانة ستباشر عمليات إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان. لإعادة المطار إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.