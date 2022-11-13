سوريا: مقتل عسكريين وإصابة 3 بجروح في عدوان للاحتلال الإسرائيلي

قتل عسكريان في الجيش السوري وأصيب 3 آخرين بجروح، في عدوان جوي للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في سوريا (سانا)، فقد وقع الهجوم الجوي عند الساعة 18:23 من مساء الأحد، من اتجاه منطقتي طرابلس والهرمل في شمال لبنان.

وحسب “سانا”، فقد “تصدى الجيش السوري لصواريخ الاحتلال وأسقط بعضها”. لكن “العدوان أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، ووقوع خسائر مادية”.

الجيش الأمريكي يشنّ غارات جويّة في سوريا

وفي 24 أوت 2022، أعلن الجيش الأمريكي شنّ غارات جوية على أهداف قال إنها “تابعة لإيران” في دير الزور شرقي سوريا.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية، أن “ضربات جوية دقيقة” نفّذت بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ضد أهداف إيرانية في دير الزور.

وأوضح البيان أن الهدف من هذه الضربات هو “الدفاع عن القوات الأمريكية وحمايتها من هجمات مماثلة لتلك التي شنّتها جماعات مدعومة من إيران، على أفراد أمريكيين في 15 أوت الجاري”.

وكانت وسائل إعلام دولية قد ذكرت في وقت سابق، أنّ هجوما بواسطة طائرة مسيرة، استهدف في 15 أوت مجمعا يديره التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

مقتل 3 عسكريين في سوريا في قصف صاروخي للاحتلال الإسرائيلي

وفي 15 أوت 2022، قتل 3 عسكريين في الجيش السوري وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على محافظتي ريف دمشق وطرطوس.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في سوريا، فقد نفذ الاحتلال “عدوانا جويّا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت (عاصمة لبنان)، مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق”.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر في الجيش، أن “هذا العدوان تزامن مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفا بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس”. وقال المصدر إن الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ الإسرائيلية وأسقط بعضها.