-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

سوريا: مقتل عسكريين وإصابة 3 بجروح في عدوان للاحتلال الإسرائيلي

الشروق أونلاين
  • 1779
  • 0
سوريا: مقتل عسكريين وإصابة 3 بجروح في عدوان للاحتلال الإسرائيلي
أرشيف
غارات سابقة

قتل عسكريان في الجيش السوري وأصيب 3 آخرين بجروح، في عدوان جوي للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في سوريا (سانا)، فقد وقع الهجوم الجوي عند الساعة 18:23 من مساء الأحد، من اتجاه منطقتي طرابلس والهرمل في شمال لبنان.

وحسب “سانا”، فقد “تصدى الجيش السوري لصواريخ الاحتلال وأسقط بعضها”. لكن “العدوان أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، ووقوع خسائر مادية”.

الجيش الأمريكي يشنّ غارات جويّة في سوريا

وفي 24 أوت 2022، أعلن الجيش الأمريكي شنّ غارات جوية على أهداف قال إنها “تابعة لإيران” في دير الزور شرقي سوريا.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية، أن “ضربات جوية دقيقة” نفّذت بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ضد أهداف إيرانية في دير الزور.

وأوضح البيان أن الهدف من هذه الضربات هو “الدفاع عن القوات الأمريكية وحمايتها من هجمات مماثلة لتلك التي شنّتها جماعات مدعومة من إيران، على أفراد أمريكيين في 15 أوت الجاري”.

وكانت وسائل إعلام دولية قد ذكرت في وقت سابق، أنّ هجوما بواسطة طائرة مسيرة، استهدف في 15 أوت مجمعا يديره التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

مقتل 3 عسكريين في سوريا في قصف صاروخي للاحتلال الإسرائيلي

وفي 15 أوت 2022، قتل 3 عسكريين في الجيش السوري وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على محافظتي ريف دمشق وطرطوس.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في سوريا، فقد نفذ الاحتلال “عدوانا جويّا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت (عاصمة لبنان)، مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق”.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر في الجيش، أن “هذا العدوان تزامن مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفا بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس”. وقال المصدر إن الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ الإسرائيلية وأسقط بعضها.

مقالات ذات صلة
بيان لوزارة الخارجية: لا ضحايا جزائريين في تفجير إسطنبول

بيان لوزارة الخارجية: لا ضحايا جزائريين في تفجير إسطنبول

فضيحة بيغاسوس: تحقيق للبرلمان الأوروبي يكشف تورط المغرب في التجسّس على ماكرون

فضيحة بيغاسوس: تحقيق للبرلمان الأوروبي يكشف تورط المغرب في التجسّس على ماكرون

ماسك يرد على منتقديه لكن باللغة العربية

ماسك يرد على منتقديه لكن باللغة العربية

المصالحة الفلسطينية.. حماس تجدد حرصها على تطبيق “إعلان الجزائر”

المصالحة الفلسطينية.. حماس تجدد حرصها على تطبيق “إعلان الجزائر”

“حدث هامّ” لسكان الأرض يوم 15 نوفمبر

“حدث هامّ” لسكان الأرض يوم 15 نوفمبر

إشارة أمريكية إلى زيلينسكي بالانفتاح على التفاوض مع روسيا

إشارة أمريكية إلى زيلينسكي بالانفتاح على التفاوض مع روسيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد