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رياضة

سورية بِعُمر التعليم الإبتدائي تُشارك في الأولمبياد!

علي بهلولي
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سورية بِعُمر التعليم الإبتدائي تُشارك في الأولمبياد!
هند ظاظا

أوفدت سوريا إلى أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو أصغر رياضية، قد تكون استثمارا للاستحقاقات الرّسمية المقبلة.

وتُشارك سوريا في محفل اليابان بِستّة رياضيين، أصغرهم لاعبة تنس الطاولة هند ظاظا، التي تبلغ من العمر 12 سنة فقط.

وأبدت هند ظاظا سعادتها للمشاركة في أولمبياد بلاد “الشمس المُشرقة”، وتمثيل الرياضة السورية.

وأضافت في تصريحات نشرها موقع اللجنة الدولية الأولمبية، السبت، أنها فخورة لِوقوفها الندّ للندّ، أمام منافسة مُخضرمة قد تكون بِعمر والدتها!

وخرجت هند ظاظا من سباق الأولمبياد، بعد خسارتها أمام النّمساوية ذات الأصول الصينية ليو جيا (39 سنة)، وذلك بِنتيجة 4 نقاط لِصفر.

واختتمت هند ظاظا تصريحاتها، تقول إن أولمبياد طوكيو سيُفيدها كثيرا في مشوارها الرياضي، تحضيرا للمواعيد الرّسمية المقبلة.

للإشارة، فإن الجزائر أوفدت رياضية بِعمر 15 سنة إلى أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في صيف 2016، والأمر يتعلّق بِابنة مستغانم “بشرى فاطمة الزّهراء حيرش”، المُختصّة في رياضة رفع الأثقال.

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