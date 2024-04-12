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رياضة

“سوسطارة” تتأهّل بِطُوفان من الأهداف

علي بهلولي
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“سوسطارة” تتأهّل بِطُوفان من الأهداف

تأهّل فريق اتحاد العاصمة مساء الجمعة، للدور ربع النّهائي من عمر منافسة كأس الجزائر لِكرة القدم.

وفاز الاتحاد بِسُباعية نظيفة على رائد بوقاعة، في مباراة متأخّرة بِرسم الدور ثُمن النّهائي. احتضن وقائعها ملعب “5 جويلية 1962″، تحت إدارة حكم الساحة فضيل أوكيل.

ووقّع أهداف الاتحاد كلّ من: زين الدين بلعيد وأسامة بلطرش وأكرم جحنيط وإسماعيل بلقاسمي (الرابع والسادس) وعبد الله كانو (الخامس والسابع)، في الدقائق الـ 40 والـ 50 والـ 56 والـ 68 والـ 73 والـ 76 والـ 81.

ويتموقع فريق “سوسطارة” رابعا في بطولة القسم الوطني الأوّل للموسم الجاري، بينما ينتمي رائد بوقاعة إلى ولاية سطيف، ويشغل المركز الـ 10 في بطولة القسم الثالث فوج “وسط- شرق”.

وفي محطّة ربع النّهائي، يتبارى اتحاد العاصمة مع اتحاد بسكرة، بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، الثلاثاء المقبل على الساعة الثامنة والنصف ليلا.

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