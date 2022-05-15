“سوسطارة” تحصد نقاط الجوارية العاصمية

حصد اتحاد العاصمة مساء الأحد نقاط مواجهته الجوارية أمام مولودية الجزائر، بِرسم الجولة الـ 30 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وفاز الاتحاد بِهدف لِصفر، في مباراة احتضنها ملعب “5 جويلية 1962″، تحت إدارة حكم الساحة عبد المؤمن توابتي.

وأمضى الهدف الوحيد والثمين لِفريق “سوسطارة” المهاجم بلال بن حمودة في الدقيقة الـ 56، رافعا غلّته إلى 6 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

وتجمّدت مولودية الجزائر بعد هذه الخسارة في المركز الـ 5 بِرصيد 49 نقطة، ويحوز اتحاد العاصمة 45 نقطة في الرّتبة الـ 6.

ولعبت المولودية كلّ لقاءات البطولة وعددها 30 مواجهة، بينما تنقص الاتحاد مباراة متأخّرة.

وسُجّل في هذه المباراة عودة الجماهير إلى المدرجات، بعد غياب امتدّ إلى مطلع سنة 2020، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”.