“سوسطارة” تستقبل مولودية البيّض في هذا الملعب

الشروق الرياضي
  • 81
  • 0
كشفت رابطة الكرة المحترفة عصر الثلاثاء، عن ملعب مباراة اتحاد العاصمة وضيفه فريق مولودية البيّض.

وتُجرى هذه المواجهة الإثنين المقبل على الساعة الرابعة عصرا، لِحساب الجولة السادسة من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”.

وهكذا تقرّر تنظيم المباراة بِملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء، وبِمُدرّجات شاغرة. علما أن مسؤولي ولاية البليدة كانوا قد ردّوا سلبا على طلب استمرار استقبال فريق “سوسطارة” للأندية الزائرة بِميدان “مصطفى شاكر” بِالبليدة. مثلما كان الأمر في الجولتَين الثانية والرابعة أمام مولودية الجزائر واتحاد خنشلة، على التوالي.

وبِخصوص مقابلة مولودية الجزائر والمضيّف فريق شبيبة القبائل، فتأجّلت إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال الناديَين بِمسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

