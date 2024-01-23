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رياضة

“سوسطارة” تصعد فوق المنصّة

الشروق الرياضي
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“سوسطارة” تصعد فوق المنصّة
ح.م
لاعبو اتحاد العاصمة قبيل مواجهة نظرائهم من نجم وبن عكنون، بِملعب "20 أوت 1955" بِالعناصر.

لُعبت ثلاث مقابلات في بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، مُتأخّرة عن الجولتَين الـ 8 والـ 11.

وفي مباراة جوارية انْتُظمت عصر الثلاثاء، فاز اتحاد العاصمة على نجم بن عكنون، فارتقى إلى المركز الثالث.

وبات فريق “سوسطارة” وقد حصد خامس انتصار تواليا، بينما عجز النّجم عن حصد الفوز في المقابلات الثلاث الأخيرة.

وانتهت المقابلتان الأُخريان بِلا غالب ولا مغلوب، بين شباب بلوزداد ومُضيّقه اتحاد بسكرة، وبين شبيبة القبائل بِميدانها مع مولودية البيّض.

وأُقيمت لِحدّ الآن فعّاليات 14 جولة، على أن تُجرى وقائع المشهد الأخير من مرحلة الذّهاب، ما بين الجمعة والأحد المقبلَين.

نتائج المقابلات:

ن.بن عكنون 1 – ا.العاصمة 2

ا.بسكرة 0 – ش.بلوزداد 0

ش.القبائل 0 – م.البيّض 0

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 33ن

2- ن.البارادو 23ن

3- ا.العاصمة 23ن (ناقص مقابلة)

4- ا.خنشلة 23ن

5- ش.بلوزداد 22ن (ناقص مقابلتَين)

6- ش.الساورة 22ن

7- ش.قسنطينة 21ن (ناقص مقابلة)

8- و.سطيف 21ن

9- ش.القبائل 19ن

10- ا.بسكرة 18ن

11- م.البيّض 17ن (ناقص مقابلة)

12- ن.مقرة 17ن

13- ج.الشلف 16ن

14- ن.بن عكنون 9ن

15- م.وهران 9ن (ناقص مقابلة)

16- ا.سوف 4ن

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