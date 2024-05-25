“سوسطارة” تقفز إلى المركز الرّابع

ارتقى اتحاد العاصمة إلى المركز الرابع في لائحة ترتيب البطولة الوطنية للقسم الأوّل، مساء السبت.

وفاز اتحاد العاصمة بِنتيجة (2-1) على ضيفه فريق جمعية الشلف، في مباراة لِحساب الجولة الـ 27.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر أطوار هذه المواجهة، بِسبب غلق المنشأة الرياضية الأولمبية “5 جويلية 1962” مُؤقّتا. وأدارها حكم الساحة يوسف الطيب بودربال.

وبادر “صقور الونشريس” إلى التسجيل في الدقيقة الـ 36، بِواسطة اللاعب عبد الرحمان بورديم. وسجّل ثنائية فريق “سوسطارة” كلّ من إسماعيل بلقاسمي في الدقيقة الـ 64، والمالي عبد الله كانو في الدقيقة الـ 74.

ورفع بورديم غلّته إلى 5 أهداف في بطولة الموسم الحالي، نظير 10 أهداف لِبلقاسمي، و5 أهداف لِكانو.

واستعاد الاتحاد نغمة الانتصارات بعد هزيمتَين متتاليتَين، وخسرت جمعية الشلف بعد فوزَين تواليا.

وقفز اتحاد العاصمة إلى المركز الـ 4 بِمجموع 42 نقطة، وتجمّدت جمعية الشلف في الرّتبة الـ 9 بِرصيد 34 نقطة.

وما زالت تنقص اتحاد العاصمة مقابلتان متأخّرتان، ضدّ نجم بن عكنون وشباب قسنطينة.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة مساء هذا الأحد.