“سوسطارة” تُنهي المنافسة الإفريقية في الصّدارة

أنهى فريق اتحاد العاصمة دور المجموعات لِمنافسة كأس”الكاف” مساء الأحد، في مركز الصّدارة.

وفاز اتحاد العاصمة بِنتيجة (2-1) على الضّيف نادي سوبر سبورت الجنوب إفريقي، في مباراة احتضن أطواها ملعب “5 جويلية 1962″، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجّل هدفَي فريق “سوسطارة” كلّ من: المهاجم عبد الرحمان باشا في الدقيقة الـ 26، ولاعب الخطّ الأمامي المالي عبد الله كانو في الدقيقة الـ 76.

واهتزّت شباك حامي العرين أسامة بن بوط حارس مرمى الاتحاد العاصمي بِهدف جنوب إفريقي، في الدقيقة الـ 51.

وطرد الحكمُ مدافعَ اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد في الدقيقة الـ 89، لِجمعه بطاقتَيتن صفراوَين.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل، تغلّب نادي فيوتشر المصري بِخُماسية نظيفة على الزّائر فريق هلال بنغازي الليبي.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتّالي:

1- اتحاد العاصمة 13ن

2- فيوتشر المصري 11ن

3- الهلال الليبي 6ن

4- سوبر سبورت الجنوب إفريقي 4ن

وهكذا رافق الوصيفُ نادي فيوتشر المصري الرّائدَ فريق اتحاد العاصمة إلى ربع النّهائي، نظير إقصاء الهلال الليبي، مثلما كان الشّأن لِسوبر سبورت لكن في الجولة الماضية.

ولم تُعلن “الكاف” بعد عن تاريخ سحب قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، عِلما أن هذه المرحلة تُجري بِصيغة الإقصاء المُباشر (مقابلتَي الذّهاب والإيّاب)، في الـ 31 من مارس الحالي والـ 7 من أفريل المقبل.

ويمنح مركز الصّدارة لِاتحاد العاصمة امتياز خوض إيّاب ربع النّهائي بِالجزائر.