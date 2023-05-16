“سوسطارة” على بعد 90 دقيقة من النهائي.. لكن الحذر مطلوب

إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي

سيكون اتحاد العاصمة على بعد 90 دقيقة من تنشيط نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في حال تجاوزه عقبة ممثل الكرة الإيفوارية نادي أسيك ميموزا، في المباراة التي ستجمع بين الناديين، سهرة اليوم، على ملعب 5 جويلية الأولمبي، في إياب نصف نهائي المسابقة القارية، في لقاء مفتوح على كل الاحتمالات، يتوجب فيه على أبناء “سوسطارة” توخي الحيطة والحذر، ومن ثم عدم فتح مساحات اللعب للمنافس الذي يجيد لعب الكرة خارج قواعده، علما أن مباراة الذهاب، التي جرت في مدينة “بواكي” في العاشر من الشهر الحالي كانت قد انتهت بالتعادل السلبي.

يشار أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كان قد عين الغابوني بيار جيسلان آتشو حكما للمباراة، يساعده في مهامه مواطنه بوريس ميلازار والبوركينابي سايدو تياما، على أن يكون التونسي هيثم قيراط حكما على تقنية الفيديو.

ا.العاصمة – أ. ميموزا (كوت ديفوار) الأربعاء بداية من الساعة الثامنة

ويعود آخر نهائي قاري نشطه اتحاد العاصمة إلى عام 2015، عندما خسر الاتحاد يومها كأس رابطة أبطال إفريقيا أمام نادي تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية في شهر نوفمبر، بعدما سقط في الجزائر بثنائية مقابل واحد، ليخسر مرة أخرى في “لومومباشي” بثنائية نظيفة.

ومن المنتظر أن يجدد المدرب عبد الحق بن شيخة الثقة في نفس التعداد الذي فرض التعادل على ميموزا في لقاء الذهاب الذي جرى قبل عشرة أيام، من خلال الاعتماد على أسامة بن بوط في حراسة المرمى، بلعيد، لوصيف، رضواني وشيتة في الدفاع، على أن يكون وسط الميدان مكونا من بن زازة، مريلي وزواري وكذا بوسليو، فيما ستسند المهمة الهجومية لأريبونيي ومحيوص، مع إمكانية الاعتماد على بلقاسمي ومرباح كبديلين في اللقاء.

ويعوّل إتحاد العاصمة على خبرة مدربه عبد الحق بن شيخة في هذا النوع من المسابقة، عقب قيادته في وقت سابق لنوادي تونسية ومغربية إلى أدوار متقدمة في المنافسات القارية، الأمر الذي سيسمح للتقني العاصمي بالتفاوض بشكل جيد مع ميموزا، بالنظر إلى خبرته الفنية، خصوصا وأن بن شيخة سيعتمد على خطة محكمة لإغراق المنافس الإيفواري الذي يسعى بدوره لافتكاك ورقة الترشح إلى الدور المقبل من المسابقة القارية.

وبالتالي يتوجب على زملاء محيوص الحذر من أسيك ميموزا، من خلال إجهاض كل المحاولات الهجومية، فضلا عن محاولة تسجيل الهدف الأول قبل مرور النصف ساعة الأول من المباراة، وهو الأمر الذي سيربك الدفاع الإيفواري، على اعتبار أن منافس الإتحاد لم يسبق له منذ مدة طويلة وأن كان متأخرا في النتيجة سواء في البطولة أو حتى في المنافسة القارية، علما أن نادي أسيك ميموزا لم ينهزم منذ تاريخ 19 فيفري الفارط، حيث كان ذلك في كأس الاتحاد الإفريقي في النسخة الحالية، أمام نادي ريفرس فوتبول كلوب يونايتد من نيجرييا، الذي أطاح به بثلاثية نظيفة على ملعب “غودسويل أكبابيو” في مدينة “أويو” في نيجيريا، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي.

حلم التتويج بيد اللاعبين والجمهور مطالب بالمساندة بكل روح رياضية

يبحث اتحاد العاصمة عن خوض ثاني نهائي قاري في تاريخه، عندما يواجه ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري في إياب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي، على ملعب “5 جويلية” في الجزائر.

وكان النهائي الأول لفريق “سوسطارة” عام 2015 قي نهائي دوري الأبطال، حين خسر أمام تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

وحقق الاتحاد التعادل السلبي في لقاء الذهاب، الذي أجري في مدينة بواكي الايفوارية حيث صمد أمام الضغط العاجي المتواصل طوال وقت المباراة. ويتطلع إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للوصول إلى النهائي ومطاردة اللقب القاري الأول في تاريخه الممتد لنحو 85 عاما.

وأكد مدرب الفريق الجزائري عبد الحق بن شيخة، جاهزية لاعبيه من أجل بلوغ “النهائي الحلم”، في مقدمهم العائد من الإصابة عبد الرحمن مزيان، ما يمنحه خيارات هجومية إضافية إلى جانب البوتسواني توميسانغ أوريبونيي وأيمن محيوص وخالد بوسيليو.

وحذر بن شيخة لاعبيه من مغبة التساهل مع أسيك، ودعاهم إلى ضرورة أخذ الأمور بجدية منذ ضربة البداية، وأضاف: “ينبغي عليهم التركيز حتى صافرة النهاية”.

وتابع: “ليس لدى الفريق الضيف ما يخسره، وبالتالي سيرمي بكل ثقله لتحقيق نتيجة إيجابية، ومن ثم بلوغ النهائي”. من جهته يسعى الفريق العاجي إلى الخروج بنتيجة إيجابية لقطع تأشيرة العبور إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه أيضا، علما أنه توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 1998، والسوبر الأفريقي 1999.

وعقد اجتماع بين مسؤولي الاتحاد وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكذا الاتحادية الجزائرية (فتقرر من خلاله تسليط عقوبة 15 ألف دولار (ما يعادل 300 مليون سنتيم) في مناسبتين بسبب استعمال الألعاب النارية في مباراتي الأخضر الليبي والجيش الملكي المغربي. كما حذّرت “الكاف” من تكرار المشهد نفسه في لقاء أسيك ميموزا الإيفواري، ما قد يكلّف فريقنا خوض المباراة النهائية في حال التأهل دون جمهور.

ولذا دعت أسرة الاتحاد الجماهير الأوفياء الذين سيتنقّلون إلى ملعب 5 جويلية لمساندة الفريق في مواجهة إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام أسيك ميموزا الإيفواري، التّحلي بالرّوح الرياضية والسلوك الحضاري الذي عوّل عليه مناصر الاتحاد، من خلال دعم الفريق ومساندته على تحقيق الانتصار والتأهل والحرص على عدم رمي المقذوفات والشماريخ وكذا الألعاب النارية على الميدان من أجل تفادي عقوبات “الكاف” التي قد تكون قاسية على فريقنا وتفسد فرحته.