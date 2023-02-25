” سوسطارة” لضمان الصدارة قبل موقعة العودة في “بيترسبورغ”

الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإفريقي

يستقبل اتحاد العاصمة، سهرة الأحد، بداية من الساعة الثامنة على ملعب 5 جويلية الأولمبي، نادي مارومو غالانتس الجنوب الإفريقي، لحساب الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإفريقي، في لقاء صعب بالنسبة للتشكيلة العاصمية التي تسعى لكسب النقاط الثلاث لاحتلال صدارة المجموعة، ومن ثم المضي قدما نحو ربع نهائي المسابقة، أمام نادي مارومو غالانتس، “مفاجأة” كأس “الكاف” الذي يهدف هو الآخر للعودة بكامل الزاد إلى الديار من أجل ترسيم التأهل إلى الدور المقبل.

يشار أن اتحاد العاصمة كان قد عاد من ليبيا قبل أسبوع بنقطة ثمينة، عقب فرضه التعادل على نادي الأخضر بهدف في كل شبكة، لحساب الجولة الثانية من المنافسة القارية، علما أن اتحاد العاصمة كان متأخرا في النتيجة منذ الدقيقة 66 من زمن المباراة بعد تسجيل أصحاب الأرض عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يعدل المهاجم الدولي البوتسواني توميسانغ أوريبونيي في الدقيقة الـ 77، وقبل ذلك في الدقيقة 66 استقبلت شباك بن بوط هدف السبق للفريق المحلي عن طريق ضربة جزاء.

إ.العاصمة – مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا) (الأحد بداية من الساعة الثامنة مساء)

ومن المنتظر، أن يجدد المدرب عبد الحق بن شيخة الثقة في نفس التشكيلة التي واجهت الأخضر الليبي، بالإبقاء على أسامة بن بوط في حراسة المرمى، إلى جانب باعوش، بلعيد، عليلات وشيتة على مستوى الدفاع، إضافة إلى مزيان، بوسليو، أوريبوني، على أن يغيب عن تشكيلة الإتحاد إسلام مريلي عقب تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ في اللقاء الأخير أمام الأخضر، في وقت تشهد التشكيلة العاصمة عودة الدولي أيمن محيوص بعد غيابه عن اللقاء الأخير أمام ممثل الكرة الليبية.

أما الفريق المنافس للاتحاد، نادي مارومو غالانتس، الذي يحتل صدارة ترتيب مجموعته في كأس الاتحاد الإفريقي بست نقاط، فقد سجل خطه الهجومي ستة أهداف في مبارتين، غير أنه يحتل الصف الأخير في ترتيب بطولة جنوب إفريقيا في المرتبة 18، بعد خوضه 21 مباراة جنى منها 9 نقاط فقط، بعد فوزه في ثلاث مباريات وخسارته في تسع وتعادله في تسع أخرى، علما أن ممثل الكرة الجنوب إفريقية يضم في صفوفه لاعبا خطيرا يعد محرك الفريق ويتمثل في ليتسي كوابن.