“سوسيتي جنرال “الجزائر يجدد شراكته مع الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة

للسنة العاشرة على التوالي

أعلن ” سوسيتي جنرال” الجزائر، عن تجديد شراكته الهامة مع الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، للسنة العاشرة على التوالي، وذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي للبنك، مع الامتثال الكامل للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وهذا بحضور سليمان ماعاشو، رئيس الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد إريك وورمسر، رئيس مجلس إدارة “سوسيتي جنرال” الجزائر.

وحسب بيان لـ “سوسيتي جنرال” الجزائر، تلقت “الشروق” نسخة منه، فان الشراكة بين البنك والاتحادية هي أولا وقبل كل شيء “قصة تشاطر القيم المتجذرة في الحمض النووي لمجموعة سوسيتي جنرال”، وتأتي لتبرز، مرة أخرى، استمرار التزام “سوسيتي جنرال” الجزائر بدعم وتشجيع تطوير الرياضة الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعمه للخطة الإستراتيجية للاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارها جهة فاعلة ملتزمة في الاندماج الاجتماعي والتنوع والشمول.

وفي هذا الإطار، قال السيد إريك وورمسر، رئيس مجلس إدارة “سوسيتي جنرال” الجزائر: “يسعدنا تجديد التزامنا وتأكيد دعمنا للاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، وسنكون حاضرين طوال هذا العام والسنوات القادمة جنبا إلى جنب مع الرياضيين الذين نتمنى لهم كل النجاح، مضيفا ” باعتبار “سوسيتي جنرال” الجزائر، بنك مواطنة سيواصل تقديم الدعم التضامني لاتحادية الرغبي الجزائري وجميع الجمعيات الشريكة وفقا للقيم التي تدافع عنها مجموعة “سوسيتي جنرال” وهي الابتكار والمسؤولية والالتزام وروح الفريق”.

ويعتبر “سوسيتي جنرال” الجزائر” من أول المصارف الخاصة التي استقرت بالجزائر، وتقدم حاليا مجموعة من الخدمات المصرفية المتنوعة والمبتكرة لأكثر من 230 ألف زبون خاص ومهنيين ومؤسسات من خلال شبكة تضم 91 وكالة وأكثر من 1500 موظفا.