سوسيتي جنرال يفتتح ثاني وكالة تعمل بالطاقة الشمسية بحاسي مسعود

افتتح “سوسيتي جنرال الجزائر”، وكالته الثانية، التي تعمل بالطاقة الشمسية 100 بالمائة بحاسي مسعود في ولاية ورقلة.

وحضر حفل الافتتاح، جوليان ستيرنزي، رئيس مجلس إدارة البنك رفقة وفد من المسؤولين التنفيذيين بالبنك، والذي يعد أول بنك في الجزائر يستخدم الألواح الشمسية عبر وكالاته المصرفية، وذلك من خلال افتتاح أول وكالة تستعمل الطاقة الشمسية في عام 2018 بولاية غرداية، حيث يندرج ذلك في إطار سياسته التنموية وبصفته جهة فاعلة ملتزمة ومسؤولة في مواجهة تحديات المناخ والحفاظ على البيئة.

ويسعى البنك من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية عبر وكالاته المصرفية إلى الحد من استخدام الطاقات التقليدية مع تغطية كاملة لاحتياجات الوكالة من الطاقة ليلا ونهارا، كما يساهم بشكل خاص في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة.

ويعتزم سوسيتي جنرال تطوير وتعميم هذه التقنية على شبكة البنك بالوكالات التي تستوفي شروط تركيب النظام الشمسي.

ويعمل البنك بالإضافة إلى استثماراته المباشرة المسؤولة، على الاستمرار تلبية لاحتياجات ومتطلبات زبائنه بشكل أفضل، وذلك فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات من خلال تقديم حلول لاستثمار مسؤول ومفيد ومستدام.