-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يوقّع مرسوما بالعفو عن 1076 محبوسا
الجزائر

سوسيتي جنرال يفتتح ثاني وكالة تعمل بالطاقة الشمسية بحاسي مسعود

أحمد. ع
  • 27
  • 0
سوسيتي جنرال يفتتح ثاني وكالة تعمل بالطاقة الشمسية بحاسي مسعود

افتتح “سوسيتي جنرال الجزائر”، وكالته الثانية، التي تعمل بالطاقة الشمسية 100 بالمائة بحاسي مسعود في ولاية ورقلة.

وحضر حفل الافتتاح، جوليان ستيرنزي، رئيس مجلس إدارة البنك رفقة وفد من المسؤولين التنفيذيين بالبنك، والذي يعد أول بنك في الجزائر يستخدم الألواح الشمسية عبر وكالاته المصرفية، وذلك من خلال افتتاح أول وكالة تستعمل الطاقة الشمسية في عام 2018 بولاية غرداية، حيث يندرج ذلك في إطار سياسته التنموية وبصفته جهة فاعلة ملتزمة ومسؤولة في مواجهة تحديات المناخ والحفاظ على البيئة.

ويسعى البنك من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية عبر وكالاته المصرفية إلى الحد من استخدام الطاقات التقليدية مع تغطية كاملة لاحتياجات الوكالة من الطاقة ليلا ونهارا، كما يساهم بشكل خاص في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة.

ويعتزم سوسيتي جنرال تطوير وتعميم هذه التقنية على شبكة البنك بالوكالات التي تستوفي شروط تركيب النظام الشمسي.

ويعمل البنك بالإضافة إلى استثماراته المباشرة المسؤولة، على الاستمرار تلبية لاحتياجات ومتطلبات زبائنه بشكل أفضل، وذلك فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات من خلال تقديم حلول لاستثمار مسؤول ومفيد ومستدام.

مقالات ذات صلة
العاصمة: مخطط أمني خاص بشهر رمضان المبارك

العاصمة: مخطط أمني خاص بشهر رمضان المبارك

الرئيس تبون يوقّع مرسوما بالعفو عن 1076 محبوسا

الرئيس تبون يوقّع مرسوما بالعفو عن 1076 محبوسا

لعمامرة يشارك في إجتماع مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية

لعمامرة يشارك في إجتماع مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية

مغاربة ضمن عصابة لسرقة الكنوز والآثار بتبسة

مغاربة ضمن عصابة لسرقة الكنوز والآثار بتبسة

بلعابد يعرض على النقابات المشروع التمهيدي للقانون الخاص

بلعابد يعرض على النقابات المشروع التمهيدي للقانون الخاص

تهريب الحليب وسوء التوزيع سيعمقان الأزمة في رمضان

تهريب الحليب وسوء التوزيع سيعمقان الأزمة في رمضان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد