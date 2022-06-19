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الجزائر
للعام الحادي عشر على التوالي

“سوسيتي جينيرال” يجدد شراكته مع الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة

أحمد عليوة
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“سوسيتي جينيرال” يجدد شراكته مع الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة

جدد بنك “سوسيتي جينيرال” الجزائر، شراكته مع الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، للعام الحادي عشر على التوالي، وذلك خلال حفل التوقيع الذي جرى بمقر البنك، بحضور كل من السيّد جوليان سترينزي، رئيس مجلس إدارة “سوسيتي جينيرال” الجزائر، والسيّد سليمان معاشو، رئيس الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب بيان للبنك، تلقت “الشروق” نسخة منه، فان “هذه الشراكة بين البنك والاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة هي أولاً وقبل كل شيء قصة تشاطر القيم الراسخة لدى مجموعة سوسيتي جينيرال، وأبرزها الالتزام وروح الفريق، وهذا مرتبط بشكل طبيعي مع إستراتيجية رعاية مجموعة سوسيتي جينيرال”.

و”تظهر هذه الشراكة استدامة التزام وسعي سوسيتي جينيرال الجزائر بدعم وتشجيع تطوير الرياضة الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة وكونه سند للخطة الإستراتيجية المسطرة من طرف للاتحادية، من خلال كونها لاعبًا ملتزمًا في التكامل الاجتماعي والتنوع والشمول”.

وباعتباره بنك مواطنة، يقدم سوسيتي جنيرال الجزائر، الدعم التضامني للاتحادية الجزائرية للروغبي وجميع الجمعيات الشريكة وفقًا للقيم التي تدافع عنها مجموعة سوسيتي جينيرال وهي الابتكار والمسؤولية والالتزام وروح الفريق.

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