سوغرال.. 1000 حافلة للنقل بين الولايات تحسبا لعيد الأضحى  

أعلنت شركة سوغرال لاستغلال محطات النقل البري للمسافرين عن استعدادها لتسخير أزيد من 1000 حافلة و فتح شبابيك إضافية تحسبا لعيد الأضحى.

وأوضح الرئيس المدير العام لشركة سوغرال تازرات فارس، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الشركة تعمل وفق مخطط وطني وضع بالتنسيق مع مديريات النقل من اجل الاستجابة لأي ضغوط ممكنة، ففضلا عن الـ 850 حافلة المبرمجة في محطة خروبة بالعاصمة والشركة قادرة على تسخير 1100 حافلة بإضافة قرابة 300 حافلة”.

وأكد المتحدث أن الشركة قامت بمناسبة عيد الأضحى بتدعيم الفرق العاملة في كل المحطات وليس على مستوى المحطة الرئيسية “حيث تم إلغاء العطل في هذه الفترة وفتح شبابيك إضافية”.

وكشف مدير سوقرال عن استحداث خدمة الحجز الرقمي و اقتناء التذاكر من عدة نقاط خارج المحطات عبر شبابيك رقمية موزعة في أماكن عديدة وهي الخدمة التي تمكن الزبائن من دفع مستحقات النقل عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني .

كما أوضح المتحدث أنه تم استحداث تطبيق رقمي يتيح للمسافرين الاطلاع على برنامج الرحلات الخاصة بالنقل البري التي تقدمها الشركة.

وأضاف تازرارت فارس في الخصوص”ان الخدمة متوفرة على الهواتف الذكية وكذا الموقع الالكتروني للمؤسسة حيث يستطيع المواطن التعرف على عدد الرحلات، و عدد المقاعد المتبقية قبل الانطلاق وهذا ما سيجنب المواطنين التنقل لساعات قبل انطلاق رحلاتهم”.

وعن الشبابيك التجارية الموزعة خارج المحطات فقد تم اختيار محطة الجزائر كنموذج أولي من اجل إطلاق خدمة التوزيع الآلي للتذاكر، وستدخل حيز الخدمة الشهر المقبل وهي التقنية التي ستساهم في ترسيخ التباعد الذي يعتبر احد اهم تدابير الوقاية في زمن الوباء.

كما قال تازرارت إن الشركة تعتزم الشركة مستقبلا تقديم خدمة دفع التذاكر عن طريق الانترنت تفاديا للتعاملات المباشرة في هذه الفترة .