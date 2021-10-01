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اقتصاد
الجمارك سرحت العتاد المجمد على مستوى ميناء وهران 

“سوفاك” تطلب من “فولكسفاغن” الألمانية رخصة مؤقتة لتركيب السيارات!

إ. ك
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“سوفاك” تطلب من “فولكسفاغن” الألمانية رخصة مؤقتة لتركيب السيارات!

بعد سنتين من التحفظ، رفعت الجمارك الجزائرية الحجز عن عتاد مصنع “سوفاك” المنتج للسيارات من علامة “فولكسفاغن” على مستوى ميناء وهران، والذي كان محل تحفظ خلال سنة 2019 من طرف مديرية الجمارك لولاية وهران، حيث يشمل العتاد 1490 قطعة.

وحسب بيان لمجمع “سوفاك” تلقت “الشروق” نسخة عنه، وبعد العديد من خبرات المطابقة آخرها تلك التي قامت بها الشركة العمومية “فيريتال”، وبناء على تعليمة قضائية، تمت مطابقة تجهيزات مصنع “سوفاك” بغليزان، ورفع الحجز عنها بنفس المعايير المعتمدة سنة 2017 من طرف الجمارك الجزائرية، حيث أنه بعد تحقيق هذه الخطوة الأولى، يطلب سوفاك من مجمع “فولكسفاغن” الألماني الترخيص له ولو عبر رخصة مؤقتة لتركيب السيارات بمصنعه، بعدما تم سحب من سوفاك رخصة تركيب سيارات “فولكسفاغن” في الجزائر شهر جوان المنصرم.

ويسمح هذا الترخيص بعودة مصنع السيارات سوفاك بولاية غليزان للنشاط وبالتالي سيقضي على البطالة التقنية التي أحيل عليها العمال ويمكن من عودة أجورهم، وأيضا توفير ولو عدد صغير من السيارات في السوق الوطنية.

ونفت “سوفاك” توفر أي سيارة جديدة للبيع على مستوى مخازنها مثلما تم الترويج له وأرجعت صور السيارات التي تم تداولها من طرف بعض المواطنين بمركبات موجهة للايجار لأحد المتعاملين الذين استغل حظيرة “سوفاك”.

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