“سوقرال” تعلن عن زيادة في أجور كافة عمالها

كشفت الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية “سوقرال”، الأربعاء، عن زيادة مبدئية في سلم الأجور شملت جميع عمال المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان لها أنه “رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية سوقرال نتيجة انعكاسات الجائحة على نشاط المؤسسة 2021 من خلال العمل بنظام الحجز الجزئي 50 بالمائة على مثن الحافلات و تطبيق قرار غلق المحطات ليلا خلال الثلاثي الأول”.

وأضاف “أقرت الإدارة العامة للشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية سوقرال زيادة مبدئية في سلم الأجور شملت جميع عمال المؤسسة بدون استثناء وذلك بالتشاور والتنسيق مع كل من نقابة المؤسسة ولجنة المساهمات”.

وحسب البيان فإن هذه الزيادة المبدئية تندرج في إطار السعي الدائم إلى تحسين الدخل الفردي والظروف المهنية لعمال المؤسسة، في انتظار عودة النشاط بشكل كلي.