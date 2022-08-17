سوق أهراس: إجلاء 350 عائلة مؤقتا بسبب حرائق الغابات

أعلنت ولاية سوق أهراس، الأربعاء، عن إجلاء 350 عائلة مؤقتا من منازلهم وإبعادهم من مناطق الخطر بسبب الحرائق التي تشهدها الولاية.

وجاء ذلك في بيان لمصالح الولاية التي أكدت أن ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية بالمنطقة أدى إلى عدد من الخسائر المادية.

وأشار المصدر، أن جهود إخماد مختلف هذه الحرائق تتواصل بحضور ميداني مباشر لوالي الولاية بوزقزة لوناس حيث سخر للعملية جميع الإمكانات المادية والبشرية بالتنسيق مع كافة المصالح المعنية على غرار الحماية المدنية والغابات والجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية والسلطات المحلية للبلديات المعنية والمصالح التقنية والصحة والسكان

وأوضح البيان أنه تم التحكم في عدد من الحرائق ومنع استمرار تقدمها حيث ستتواصل العملية إلى غاية التحكم الكلي في الحرائق المندلعة.

الحماية المدنية تكشف عن حصيلة المصابين في حرائق سوق أهراس

وسجلت مصالح الحماية المدنية بولاية سوق أهراس، إصابة 42 شخصا لهم إصابات خفيفة، بينهم 4 بحروق خفيفة والباقي باختناق جراء دخان الحريق.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية، من أجل إنقاذ المواطنين الذين تحاصرهم النيران وإخماد الحرائق التي امتد لهيبها الى غاية المناطق الحضرية.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات فيديو لمواطنين من ولاية سوق أهراس يطلبون يد المساعدة من سكان الولايات القريبة والمجاورة بسبب انتشار الحرائق وبلوغها المناطق السكنية.

بالمقابل سخّرت وحدات الحماية المدنية، شاحنات للإطفاء وحوامات من أجل المساعدة في إخماد الحرائق، التي بلغت المساكن وتسببت في خسائر فادحة وإغماءات بالجملة وسط المواطنين مثلما توضحه الفيديوهات والصور التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حصيلة الحماية المدنية

سجلت مصالحنا 26 حريق ب 9 ولايات

الطارف 10 حرائق

سوق أهراس 4 حرائق

سطيف 4

سكيكدة 2 حرائق

قالمة 2 حرائق

تيبازة حريق 1

تيزي وزو حريق 1

جيجل حريق 1

بجاية 1