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الجزائر
إثر انحراف سيارة وسقوطها في سد الولاية

سوق أهراس: إنتشال جثة إمرأة والبحث متواصل عن مفقود آخر

الشروق أونلاين
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سوق أهراس: إنتشال جثة إمرأة والبحث متواصل عن مفقود آخر
الأرشيف

تمكنت وحدات الحماية المدنية من انتشال جثة إمرأة فيما لاتزال عملية البحث متواصلة عن ضحية أخرى، إثر انحراف سيارة سياحية وسقوطها في سد ملاق بولاية سوق أهراس.

وأوضحت المديرية العامة للحماية في بيان لها، الإثنين، أن وحدات ولاية سوق أهراس تدخلت على  الساعة 21 و25د على إثر انحراف سيارة سياحية على متنها شخصين تبعها سقوط في سد المياه سد ملاق، بالمكان المسمى المهراس، ببلدية تاورة.

وأكدت أنه “تم انتشال الضحية الأولى وهي امرأة متوفية على الساعة 00سا و30د، في حين تتواصل عملية البحث عن الضحية الثانية من طرف الفرق المختصة للحماية المدنية”.

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