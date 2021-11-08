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الجزائر

سوق أهراس: إنتشال جثتي شخصين إثر سقوط سيارة بسد ملاق

الشروق أونلاين
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سوق أهراس: إنتشال جثتي شخصين إثر سقوط سيارة بسد ملاق
الأرشيف

تمكنت وحدات الحماية المدنية من انتشال جثتي شخصين، إثر انحراف سيارة سياحية وسقوطها في سد ملاق بولاية سوق أهراس.

وأوضحت المديرية العامة للحماية في بيان لها، الإثنين، أن وحدات ولاية سوق أهراس تدخلت على  الساعة 21 و25د على إثر انحراف سيارة سياحية على متنها شخصين تبعها سقوط في سد المياه سد ملاق، بالمكان المسمى المهراس، ببلدية تاورة.

وأكدت أنه “تم انتشال الضحية الأولى وهي امرأة متوفية على الساعة 00سا و30د”، في حين تم “انتشال الضحية الثانية رجل متوفي على الساعة 09 سا و50د صبيحة الإثنين من طرف غطاسي الحماية المدنية”.

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