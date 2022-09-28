سوق أهراس: الشرطة توجه نداء للمواطنين حول شخص محتال

وجهت مصالح أمن ولاية سوق أهراس نداء للجمهور من أجل تقييد شكوى أو الإدلاء بشهادات ضد شخص متابع في قضايا النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان للجهات المختصة فقد قامت مصالح أمن ولاية سوق بتوقيف المدعو ب.أ” المشتبه فيه في قضايا انتحال اسم الغير والنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، وجهت المصالح الامنية نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بوصفه شاهدا، التوجه إلى محكمة سوق أهراس، أو التقدم إلى مقر الأمن الولائي أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.