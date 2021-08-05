سوق أهراس: غلق الفضاءات العمومية والأسواق ومنع الحفلات

قرر والي سوق أهراس غلق الساحات والفضاءات العمومية ومنع كل أشكال تجمعات الأشخاص لاسيما الحفلات مهما كان نوعها.

وجاء في بيان للولاية، الخميس، أنه على إثر تطور الوضعية الوبائية بالولاية والتي عرفت منحى تصاعديا مقلقا في الأيام الماضية فإن الوالي قرر تطبيق إجراءات تكميلية تضاف للإجراءات السابقة.

وأمر الوالي برفع الكراسي والطاولات بالمقاهي ومحلات الأكل السريع والبتزيريا ومحلات بيع المثلجات والاقتصار على بيع الوجبات المحمولة فقط.

كما دعا الوالي في بيانه إلى التطبيق الصارم لقرار تحديد عدد المسافرين بـ 50 % للحافلات وسيارات الأجرة الحضرية مع ضرورة الالتزام في كل الأحوال بالبروتوكول الصحي وارتداء الكمامات والتطهير المستمر لوسائل النقل لمع انتشار العدوى

وفيما يخص عقود الزواج أكد بيان الولاية على ضرورة الاقتصار عند إبرام عقود الزواج على حضور المعنيين بإتمام العملية دون غيرهم تفاديا لتجمعات الأشخاص وخطر انتشار العدوى.

كما تقرر إضافة إلى جملة القرارات السابقة غلق كل الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها ابتداء من تاريخ 04 أوت 2021 الي غاية تحسن الوضع الوبائي بالولاية.