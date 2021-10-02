سوق الدواجن سيستقر هذا الشهر

وزارة الفلاحة تؤكد:

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اجتماعا تنسيقيا حول تربية الدواجن، تم فيه التأكيد أن إعادة الاستقرار للسوق الخاص بهذه الشعبة سيتم ابتداء من شهر أكتوبر الجاري، حسب ما أفادت به الوزارة السبت.

وخصص هذا الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك للشعبة، إطارات القطاع ومدير الديوان الوطني لأغذية الأنعام، لعرض وتقييم الوضع الحالي لهذه الشعبة، حسب بيان نشرته الوزارة بصفحتها الرسمية على فايسبوك.

وخلال هذا الاجتماع، تمت دراسة مختلف العوامل المؤثرة في سوق اللحوم البيضاء وكذا الإجراءات الاستثنائية التي يمكن اللجوء إليها لضبط الشعبة.

وفي هذا الصدد، وجه حمداني تعليمات لكل الفاعلين تقضي بضرورة دراسة كل الفروع التي تكون الشعبة من أجل تحديد المشاكل المطروحة بصفة دقيقة.

وفي هذا السياق، أكد أعضاء المجلس المهني للشعبة أنه “ليس هناك أي نقص في وفرة الكتاكيت الموجهة لإنتاج دجاج اللحم”، وأن “ارتفاع أسعارها راجع للمضاربة”.

من جهة أخرى، أكد المتدخلون أن “إعادة استقرار السوق سيكون ابتداء من شهر أكتوبر الجاري”، حسب البيان.

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