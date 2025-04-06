-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

سوق الذهب يتعرض لهزة قوية في 24 ساعة

الشروق أونلاين
  • 604
  • 0
سوق الذهب يتعرض لهزة قوية في 24 ساعة

 تعرض سوق الذهب العالمي، لهزة قوية بنحو 48 ساعة من دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيّز التنفيذ، وبعد أن كان الملاذ الآمن لعديد البنوك المركزية والمستثمرين.

ووفقا لما نشره موقع “غولد برايس” فقد خسر المعدن الأصفر نحو 100 دولار من قيمته السوقية في ظرف يومين فقط، متأثرا بدخول رسوم ترمب الجمركية حيّز التنفيذ، ما خلق هلعا لدى الكثير من المستثمرين الذين سارعو إلى بيع حصصهم في البورصة.

ويعرف سوق الذهب العالمي ارتفاعا غير مسبوق، حيث بلغ بتاريخ 04 أفريل الجاري، مستوى 3137 دولارا للأونصة (الأوقية) الواحدة، وبارتفاع تجاوز 800 دولار للأونصة خلال سنة واحدة فقط.

ويعد الذهب أحد أهم العملات والمعادن التي تلجأ إليها البنوك المركزية باعتبارها ملاذا آمنا، خلال الأزمات الاقتصاية والجيوسياسية، مقارنة بالعملات الورقية مهما كان نوعها (دولار ، يورو ، جنيه إسترليني ..)، كونها قد تفقد قيمتها النقدية في أيّ لحظة جراء الطباعة المتكررة للعملة دون أي مقابل للذهب.

مقالات ذات صلة
السيارات والذكاء الاصطناعي على رأس الشراكة الجزائرية الصينية

السيارات والذكاء الاصطناعي على رأس الشراكة الجزائرية الصينية

أوبك+ تتخذ هذا القرار عقب اجتماع وزاري

أوبك+ تتخذ هذا القرار عقب اجتماع وزاري

ميشال بايرو يُحذّر من الرسوم الامريكية على الاقتصاد الفرنسي

ميشال بايرو يُحذّر من الرسوم الامريكية على الاقتصاد الفرنسي

عرقاب يُشارك في أشغال الاجتماع الـ 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ”أوبك”

عرقاب يُشارك في أشغال الاجتماع الـ 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ”أوبك”

عرقاب يشدد على ضرورة تنويع مصادر تمويل مشاريع الطاقة في إفريقيا

عرقاب يشدد على ضرورة تنويع مصادر تمويل مشاريع الطاقة في إفريقيا

خلافا لدول كثيرة..تركيا تعرب عن ارتياحها للرسوم الجمركية الأمريكية

خلافا لدول كثيرة..تركيا تعرب عن ارتياحها للرسوم الجمركية الأمريكية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد