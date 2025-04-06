سوق الذهب يتعرض لهزة قوية في 24 ساعة

تعرض سوق الذهب العالمي، لهزة قوية بنحو 48 ساعة من دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيّز التنفيذ، وبعد أن كان الملاذ الآمن لعديد البنوك المركزية والمستثمرين.

ووفقا لما نشره موقع “غولد برايس” فقد خسر المعدن الأصفر نحو 100 دولار من قيمته السوقية في ظرف يومين فقط، متأثرا بدخول رسوم ترمب الجمركية حيّز التنفيذ، ما خلق هلعا لدى الكثير من المستثمرين الذين سارعو إلى بيع حصصهم في البورصة.

ويعرف سوق الذهب العالمي ارتفاعا غير مسبوق، حيث بلغ بتاريخ 04 أفريل الجاري، مستوى 3137 دولارا للأونصة (الأوقية) الواحدة، وبارتفاع تجاوز 800 دولار للأونصة خلال سنة واحدة فقط.

ويعد الذهب أحد أهم العملات والمعادن التي تلجأ إليها البنوك المركزية باعتبارها ملاذا آمنا، خلال الأزمات الاقتصاية والجيوسياسية، مقارنة بالعملات الورقية مهما كان نوعها (دولار ، يورو ، جنيه إسترليني ..)، كونها قد تفقد قيمتها النقدية في أيّ لحظة جراء الطباعة المتكررة للعملة دون أي مقابل للذهب.