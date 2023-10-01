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اقتصاد
أكد الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي...السفير يو كي جون:

سوق السيّارات الجزائريّة تثير اهتمام الشركات الكورية

إيمان كيموش
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سوق السيّارات الجزائريّة تثير اهتمام الشركات الكورية

كشف سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر يو كي جون، عن اهتمام الشركات الكورية بالاستثمار في السوق الجزائرية، متحدّثا عن إمكانية توطيد علاقات الشراكة في مجال السيّارات، وضرب مثالا بـ”هيونداي” و”كيا” كمتعاملين كوريين شهيرين، كما تحدّث عن قطاعات أخرى.

وأكّد السفير أن العديد من الشركات الكورية دخلت سوق الاستثمار في الجزائر منذ إعلان توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سنة 2006، في حين ضرب مثالا بشركات السيارات التي قد يثيرها الاستثمار في الجزائر كـ”كيا” و”هيونداي”.

وأوضح السفير في ردّ على سؤال “الشروق” خلال ندوة صحفية عقدها برواق الفن “محمد راسم” بالعاصمة، بمناسبة انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الكوري، أن قطاع السيّارات في الجزائر يثير اهتمام الكوريين، إلى جانب مجالات اقتصادية أخرى كالبنى التحتية والبناء والتصميم والإلكترونيات، متطلّعا للدفع أكثر بهذا التعاون الاقتصادي.

وقال السفير الكوري الذي يشغل منصبه منذ 3 أشهر في الجزائر، إن كوريا تطمح لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الجزائر وتوطيد أواصر الشراكة في عدد هام من القطاعات وتنمية التعاون بين مؤسّسات البلدين، وهو ما وصفه بانعكاس سلس لعلاقات الصداقة بين الجزائر وكوريا التي مضى على تأسيسها سنوات طويلة، حيث نتج عن هذه الأواصر ثمار عديدة، منها تواجد بارز لعدد من الشركات الكورية في الجزائر، والتي ساهمت في مشاريع التطوّر الاقتصادي الجزائري حسبه.

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