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رياضة

“سوق النسا”.. والدة رونالدو وزوجة ابنها والسّحر

الشروق الرياضي
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“سوق النسا”.. والدة رونالدو وزوجة ابنها والسّحر
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قالت دولوريس أفيرو والدة نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو إنّها ستلجأ إلى القضاء، بعد اتّهامها بِممارسة السّحر ضد زوجة ابنها جورجينا رودريغيز.

وفي تقرير سابق لها، ذكرت صحيفة “كوريو دا مانيا” البرتغالية أن دولوريس أفيرو طلبت من ابنها كريستيانو بِعدم اصطحاب زوجته جورجينا رودريغيز، إن أراد زيارتها.

وأضافت أن العلاقة توتّرت بين دولوريس أفيرو وجورجينا رودريغيز، إلى درجة أن الوالدة لجأت إلى استعمال السّحر حتى ينفصل ابنها عن زوجته (الطلاق).

وفي ظهور لها عبر منصّة “إنستغرام”، الثلاثاء، قالت دولوريس أفيرو إنها مستاءة من هذه الاتّهامات. وأضافت أنها ستلجأ إلى العدالة لِمقاضاة الجريدة المذكورة أعلاه. حتى تستردّ حقوقها، وتصون أسرة ابنها، وأيضا سمعتها الشخصية لدى المجتمع البرتغالي، كونها والدة أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

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