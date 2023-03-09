سوق النفايات الحديدية وغير الحديدية بالجزائر بلغت 1300 مليار

بلغت القيمة السوقية للنفايات الحديدية وغير الحديدية أكثر من 13 مليار دينار جزائري، حسب ما كشفته الوكالة الوطنية للنفايات.

وأوضحت الوكالة، في بيان لها، الأربعاء أنه حسب آخر دراسة قامت بها، تم تسجيل 292 متعامل اقتصادي في تثمين نفايات الحديد، مسجل على مستوى الوكالة، و158 متعامل اقتصادي في تثمين نفايات الصلب.

وتمثلت القيمة السوقية لنفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية 13.45مليار دج مقابل 7.61 مليار دج بالنسبة لقيمة الورق والكرتون.

من جهة أخرى، أعلنت الوكالة مرافقتها للطبعة الأولى للصالون الدولي للحديد والصلب ومنتجات التعدين “ألجيريا إكسبو 2023″، المنظم من 14 إلى 16 مارس الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات .

وسينظم المعرض من قبل مؤسسة Stall Expo Event، برعاية وزارة الصناعة وبالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسب البيان، مبرزا أن المعرض سوف يجمع المتعاملين الصناعيين المحليين والدوليين في مجال صناعة المواد الحديدية ومنتجات المناجم.

ويتمثل الهدف من تنظيم هذه الطبعة في “تسليط الضوء على هذا القطاع الذي أصبح اليوم من أهم أولويات الصناعة الجزائرية”، حسب الوكالة.

وفي هذا الإطار، سوف يتم تجميع أكبر عدد من منتجي النفايات الحديدية والمعدنية، كما سيتيح المعرض فرصة لعقد صفقات بين مسترجعي النفايات ومنتجي النفايات المشاركين في المعرض، والإطلاع على مجال الاستثمار في تثمين هذا النوع من النفايات. يضيف البيان.