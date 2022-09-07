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اقتصاد
مع خفض الكلفة المحينة للطاقة بنسبة 25 بالمائة.. مهماه:

“سولار 1000” سيوفر 30 بالمئة من الاستهلاك الوطني للكهرباء

كمال. ل
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“سولار 1000” سيوفر 30 بالمئة من الاستهلاك الوطني للكهرباء
أرشيف

أوضح الأمين العام بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة البروفيسور مهماه بوزيان، أن مشروع “سولار 1000 لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية” في الجزائر يسير على أسس صلبة، كاشفا عن مساحة العقارات المخصصة لاحتضان المحطات الشمسية الخاصة به والتي بلغت إلى حد الآن ما يقارب 3000 هكتار موزعة على عدة ولايات، على غرار ولاية الطارف، سيدي بلعباس ووادي سوف وتقرت.
وأكد الأمين العام بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة البروفيسور مهماه بوزيان، لدى نزوله ضيفا الأربعاء على القناة الإذاعية الاولى، أن التحدي الأساسي لنجاح الجزائر في رهان الانتقال الطاقوي هو حشد القدرات والجهد الوطني تنفيذا لالتزامات الرئيس تبون، مطمئنا بأن مشروع سولار 1000 يسير على أسس صلبة وأن التأخر كان فترة سمحت بالقيام بعمل تقني دقيق ومنهجي كبير بين كل الفاعلين في المنظومتين الطاقوية والمالية .
وفي معرض حديثه، كشف مهماه بوزيان عن خفض الكلفة المحينة للطاقة – وهي مجموع التكاليف لكل مراحل الاستثمار والاستغلال على مدى 25 سنة مقسمة على الكيلواط ساعي – بما يقارب 25 بالمائة، من خلال الجدوى الجديدة والمراجعات وحشد عناصر النجاح .
وبهذا الجهد يضيف المتحدث- قدمت السلطات العليا للبلاد جملة الشروط لضمان انتاج الكيلواط ساعي بأقل سعر ممكن، موضحا بأن مراجعة دفتر الشروط غير واردة حاليا، باعتباره الوثيقة المرجعية ووثيقة التعاقد مع المتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق تابع مهماه بوزيان أنه “في حال انجاز المرحلة الأولى 1000 ميغاواط سوف ترفع مساهمة الطاقات المتجددة في منظومة استهلاك الطاقة والكهرباء الوطني بـ 2.6 بالمائة، لترتفع في المرحلة الثانية في حال انجاز 2000 ميغاواط إلى أكثر من 5 بالمائة، على أن تصل حسب ما نصبو إليه إلى 30 بالمائة مع حلول سنة 2030”.
كما تطرق المتحدث إلى اثراء الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي لتعزيز الأمن الطاقوي للبلد على المدى البعيد وضمان الأمن المالي والتوازنات المالية من خلال هذه المشاريع لتوفير أريحية في الجانب المالي .
كما أشار إلى سعي الوزارة إلى تحويل هذه المشاريع إلى نسيج صناعي مكيف مع خصوصيات كل منطقة.
وبخصوص قطاع النقل، أوضح ضيف الصباح أنه من خلال البرنامج الوطني لتحويل السيارات النفعية لاستخدام غاز البترول المميع تم التوصل إلى تحويل 90 بالمائة من قوام 50 ألف مركبة كمرحلة أولى، من خلال مؤسسات التركيب التي تم انشاؤها خصيصا للعملية والتي سمحت بخلق 1700 منصب شغل مباشر.
وفي رده عن سؤال حول مسألة ضخ فائض الطاقة الشمسية في الشبكة الكهربائية، قال ضيف الأولى إن الفائض بالنسبة للكهرباء المنتج من الطاقة الشمسية أو الطاقة التقليدية بالإمكان تصديره لدول الجوار كدولة موريتانيا ومالي وفق المقاربة الجزائرية التي تهدف إلى تعزيز عمقها الإفريقي عن طريق مساهمتها في تنمية دول القارة السمراء.

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