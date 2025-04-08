سونارام تبحث آفاق تثمين المعادن الاستراتيجية وتطوير شعبة الليثيوم

مع خبير جزائري دولي

بحث الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، بلقاسم سلطاني، بالعاصمة الجزائر، مع البروفيسور كريم زغيب، الخبير الدولي في مجال بطاريات الليثيوم-حديد-فوسفات (LFP) وتكنولوجيات تخزين الطاقة، سبل التعاون لتثمين المعادن الاستراتيجية محليا وتطوير صناعة الليثيوم.

وحسب بيان للمُجمع، أشار سلطاني خلال اللقاء الذي حضره عدد من إطارات المجمع والرؤساء المديرين العامين لفروعه يوم أمس الإثنين، إلى أن سونارام يسعى إلى “تطوير صناعة تحويلية منجمية متكاملة”، بدءًا من الاستكشاف وصولاً إلى إنتاج المنتجات النهائية.

وأضاف أن هذا الهدف يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتثمين الموارد المعدنية الاستراتيجية وتسريع التحول الطاقوي في البلاد.

وشدد سلطاني على أهمية بناء شراكات مع خبراء دوليين مثل البروفيسور زغيب، من أجل تثمين المعادن الاستراتيجية محليًا، وخلق نسيج صناعي حول الليثيوم.

وأوضح أن المجمع يهدف أيضًا إلى تصنيع البطاريات محليًا باستخدام الموارد المنجمية المحلية مثل الحديد والفوسفات والليثيوم.

وأشار الرئيس المدير العام لمجمع سونارام إلى أن المجمع يعمل على إنشاء وحدة لإنتاج حمض الفوسفوريك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد المنتجات المعدنية وزيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى تحويل الموارد المنجمية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد سلطاني دعم مجمع سونارام الكامل للتصورات والرؤية الاستراتيجية التي قدمها البروفيسور زغيب، مشيرًا إلى التزام المجمع بتوفير الدعم الفني واللوجستي الضروري والمشاركة في المعطيات الجيولوجية الخاصة بالموارد المنجمية، بهدف “تحويل الموارد المنجمية الجزائرية إلى رافعة حقيقية للتنمية الصناعية والتكنولوجية”.

ومن جانبه، استعرض البروفيسور زغيب تصوره الشامل لتطوير منظومة متكاملة حول الليثيوم في الجزائر، ابتداءً من التنقيب وصولاً إلى التصنيع، مرورًا بالتنقية والبحث والتطوير. ودعا إلى إنشاء معاهد متخصصة لتأهيل الكفاءات الجزائرية في مجالات الطاقات المتجددة والتخزين والتكنولوجيات الحديثة.

ويعكس هذا اللقاء رغبة حقيقية في تطوير قطاع المناجم في الجزائر بشكل مستدام، مع إضافة قيمة عالية للموارد المنجمية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الطاقوية للبلاد.